Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatılan Yollar Kontrollü Olarak Açıldı

Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatılan Yollar Kontrollü Olarak Açıldı

16 dakika önce

Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 saat kapatılan Bitlis-Tatvan kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatılan Yollar Kontrollü Olarak Açıldı, System.String[]
Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 saat kapatılan Bitlis- Tatvan kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bitlis'te günlerdir yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken tipi ve görüş mesafesini olmamasından dolayı Bitlis-Tatvan, Bitlis- Güroymak karayolu resmi olarak ulaşıma kapatıldı.

Rahva mevkiinde trafik ekipleri, AFAD ve karayolları ekiplerince çalışmalar yürütülürken 8 saatin ardından görüş mesafesinin açılmasından dolayı Bitlis-Tatvan karayolu ulaşıma açıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Rahva mevkisinde araçları durduran ekipler, sürücülere gerekli uyarıda bulunurken, Bitlis-Güroymak karayolu ise ulaşıma açılmadı.

Ulaşıma kapatılan Bitlis-Güroymak kara yolundaki sürücüler ve yolcular ise İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde otellere ve öğretmenevine yerleştirildi.

Yolda bekletilen araç sürücüsü Servet Kaplan, yaptığı açıklamada, Van'dan geldiğini belirterek, kar yağışından dolayı yaklaşık 4 saat beklediklerini söyledi.

Hatay'dan gelerek Iğdır'a giden Aziz Ünver de kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte zor anlar yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 2 saat yolda beklediğini vurguladı.

Van'a giden sürücülerden Fazıl Taş da Şırnak'tan geldiğini kaydederek, "Yoğun kar yağışından dolayı sabahtan beri yoldayız. Yaklaşık 4 saattir burada bekliyoruz." dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Güroymak, Tatvan, Bitlis, Güncel
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