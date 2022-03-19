Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars- Iğdır kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'tan Iğdır'a araç geçişine izin verilmiyor.
Bölge Trafik Kavşağı'nda önlem alan polis ekipleri, çok sayıda aracın mahsur kaldığı kara yolunu ulaşıma kapattı.
Karayolları ekipleri, kara saplanan araçların kurtarılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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