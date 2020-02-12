Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlıçay ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yukarı Düzmeydan köyü yolunda 5 araçta bulunan 28 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.

Donma tehlikesi de geçiren 28 kişi, kendilerini kurtarmak için seferber olan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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