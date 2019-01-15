Kar ve Tipi Nedeniyle Sivas-Erzincan Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Erzincan Karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde ulaşıma kapandı.
SİVAS- Erzincan
Karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı
ilçesi Kızıldağ mevkiinde ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar Karayolları'na ait bakımevine yerleştirildi.
İmranlı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birleşince hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kızıldağ'da tipiden dolayı görüş mesafesi düştü ve çok sayıda yüksek tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına Jandarma
, Karayolları ve Kızılay
ekipleri yetişti. Araçlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 50 kişi, yakınlardaki Karayolları'na ait bakımevine alındı. Bölgeye sevk edilen Kızılay Sivas
Şube Başkanlığı ekipleri de vatandaşlara biskivü ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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