Üye Girişi
Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

09.02.2022 19:39
Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı. Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı. TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.


Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
YORUMLAR
500

Seydişehir, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
18:55 Kızını boğarak öldüren anne, mahkemede her şeyi tek tek anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 19:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kaydığı Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement