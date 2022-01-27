Üye Girişi
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

27.01.2022 10:55
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli- Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

YORUMLAR
500

Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Telefonu çalınan kadın, çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş Telefonu çalınan kadın, çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş         
10:18
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
10:47 Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
10:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler
09:57 Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!
09:56 Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement