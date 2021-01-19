Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi
Tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı- Erzurum kara yolu
Bölgede ilerlemekte güçlük çeken tırlar
Tipi nedeniyle yolda kalan bazı tırlar
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Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapması - Ağrı
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağrı- Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.
Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.
Öte yandan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.
Kaynak: AA
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