Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi

Tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı- Erzurum kara yolu

Bölgede ilerlemekte güçlük çeken tırlar

Tipi nedeniyle yolda kalan bazı tırlar

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Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapması - Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağrı- Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.