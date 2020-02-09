Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor

12 dakika önce

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle kapatılan yollar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor, System.String[]

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle kapatılan yollar kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, sabah yoğun kar ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki kara yolu, Van-Başkale Güzeldere mevki ve Van-Gürpınar Kurubaş geçidi yapılan çalışmalar sonrası açıldığı bildirildi.

Açıklamada, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Bitlis Valiliğinden de dün gece yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollarda araçların zincir takmaları şartıyla geçişine izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, çığ riski nedeniyle kapatılan Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan, Bitlis-Mutki ile Bitlis-Rahva-Tatvan, Tatvan-Van ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık kara yolların da zincir takmaları şartıyla araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği ifade edildi.

Gürpınar, Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı
Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 13:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]