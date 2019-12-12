Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı.

İlçe merkezinden Erzurum'a gitmek üzere kamyonetle yola çıkan Akın Başal ve Mevlüt Uzun, Zekeriyaköy yaylasında, etkili olan kar ve tipinin etkisiyle mahsur kaldı.

Kara saplanan araçlarını hareket ettiremeyen Başal ve Uzun, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldıkları bölgeden ekiplerce alınan Akın Başal ve Mevlüt Uzun, ilçe merkezine ulaştırıldı.

Başal ve Uzun'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kara saplanan kamyonet ise bulunduğu yerden iş makinesiyle çekilerek çıkarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Erzurum, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:57 Kaynak: AA
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