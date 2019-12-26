Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tatvan Hizan kara yolunun Panor Dağı bölgesinde sürücüler, etkili olan olumsuz hava koşulları ve sisten dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların kara saplandığı yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçları bulundukları yerden çıkararak, yolu açtı.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından sürücüler, ilerlemeye başladı.

Tatvan, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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