Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Uzun süre araçta mahsur kaldıklarını anlatan Dede, "Hastamla dört saattir mahsur kalmıştık. Ekipler geldi bizi çıkardılar. Ekiplere çok teşekkür ederim." dedi.

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

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