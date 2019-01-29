Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

29 dakika önce

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor, System.String[]
Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Van merkezde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Güzeldere geçidinde etkili olan kara yağışı ve tipinden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgede sürekli tuzlama ve yol açma çalışması aralıksız devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Hakkari, Güzeldere, Van, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 01:07:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]