Kar ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
29 dakika önce
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Van- Hakkari
karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere
Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Van merkezde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Güzeldere geçidinde etkili olan kara yağışı ve tipinden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgede sürekli tuzlama ve yol açma çalışması aralıksız devam ediyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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