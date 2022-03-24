Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

24.03.2022 21:57

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ve fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Turnagöl mahallesinde hasta kadın için seferber olan ekipler kar üstü araç (snowtrack) ile köye ulaşarak hastaya müdahale etti.

Erzurum il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, dün gece yarısından itibaren etkili oldu. Özellikle Tekman ilçesinde aniden bastıran tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan ambulans ve araçlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekiplerince kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu kırsalda hasta için köye ulaşmaya çalışan ambulansta ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Turnagöl mahallesinde hastalanan bir kadın için yola çıkan ekipler tipiye yakalandı. Ekipler kar üstü araçlarla hastayı alarak ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi.

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

YORUMLAR
500
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı

Tragger, Erzurum, Tekman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi - Son Dakika


Son Dakika
21:58 A Milli Takım'ın ilk 11'i taraftarı çileden çıkardı! Teknik adama eleştiri yağdı
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Sarı Kanarya'da deprem gibi kararlar: Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 22:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement