Üye Girişi
Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika

Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı

23.01.2022 15:35

- Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi çok sayıda il ve ilçe yollarını ulaşıma kapadı.

- Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı

ERZİNCAN - Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi çok sayıda il ve ilçe yollarını ulaşıma kapadı. Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. KGM'den yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

"Kocaali-Hendek, Dutağacı-Başören, Konya- Kadınhanı, Kadınhanı-Polatlı, Ayrancı-Erdemli, Konya- Karapınar, Konya- Cihanbeyli, Konya-Obruk, Tarasçı-Cevizli, Bozkır-Kuruçay, Seydişehir- Akseki (Alacabel mevkii), Konya- Beyşehir, Konya-Seydişehir, Hadim- Alanya, Ermenek-Bucakkışla, Başyayla-Ermenek, Taşkent- Sarıveliler, Cankurtaran-Sarıveliler, Sarıveliler-Alanya, Ağaçören- Ortaköy, Aksaray-Güzelyurt- Çiftlik, Beşçatal-Sarıkavak (Trafik Dereköy-Karacaören-Çatak- Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır), Karaman-Kırobası- Güzeloluk, Anamur-Ermenek, Tarsus- Çamlıyayla (Trafik Ulaş üzerinden sağlanmaktadır), Güzeloluk-Ayrancı, Kahramanmaraş- Göksun (Püren yolu), Boylu-Çağlayancerit, Göksun-Kahramanmaraş (Tırlara kapalı), Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi- İndirme istikametinden sağlanmaktadır), Tufanbeyli-Ayvat, Mansurlu- Yahyalı, Göksun- Geben, Elbistan-Nurhak-Kurudere, Antalya- Mersin (Kaledran mevkii), Akçakent-Çiçekdağı, Gürün-Elbistan, Pınarbaşı-Gürün- Darende, Pınarbaşı-Sarız-Göksun yolu tır trafiğine kapalıdır. Gürün-Darende, Kayseri- Develi, Kayseri-Pınarbaşı, Altunhisar-Çiftlik- Niğde, Niğde-Çiftlik, Eymir- Aydıncık, Kayseri-Develi, Nevşehir-Acıgöl-Aksaray, Nevşehir-Acıgöl, Sivas- Malatya, Kozluca- Akçadağ, Erkenek- Gölbaşı, Hozat-Karaoğlan- Ovacık, Nemrut Dağı, Adıyaman-Çelikhan-Kuyucak, Besni-Beşyol, Sincik-Malatya il sınırı, Gölbaşı- Harmanlı, Sincik yol ayrımı-Yarpuzlu, Kulp- Muş, Dicle- Hani, Uludere-Uzungeçit, Trabzon- Gümüşhane il sınırı, Artvin- Şavşat ayrımı, Ardanuç-Yalnızçam, Maçahel Geçidi, Görele- Doğankent, Yağlıdere Alucra arası (Kurtbeli Geçidi), PD Özdil ayrımı-Taşköprü, Of-Çaykara- Bayburt (Soğanlı Geçidi), Haçka Yaylası-Yerlice, Sis Dağı-Erikbeli, Şalpazarı-Sisdağı, Hamsiköy-Zigana, Salmankaş Geçidi- Arpalı, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Salmankaş Geçidi, Van- Bahçesaray (Karabet Geçidi), Muş- Varto ayrımı- Bulanık, Hasköy-Kavakbaşı, Muş-Kulp, Erzurum- Tekman, Kağızman-Cumaçay, Şarkışla-Kovalı Kavşağı, Tokat il sınırı- Yıldızeli, Çamlıbel-Sivas, Karayün-Celalli, Şarkışla-Akçakışla- Akdağmadeni, Şarkışla-Ortaköy, Şarkışla- Altınyayla, Şarkışla-Pınarbaşı, Gemerek- Sızır-Çayıralan, Gemerek- Çepni- İnkışla, Yozgat il sınırı-Yıldızeli, Yıldızeli-Sivas, İmranlı-Karacaören, Kızıldağ-Altköy, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy, Erzincan ayrımı-Başköy- Çayırlı, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Kangal- Sincan ayrımı- Divriği, Kangal-Alacahan- Hekimhan, Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal, Kangal-Gürün, Kangal- Suçatı, Altınyayla-Kangal, Divriği- Arapgir, Pınarbaşı-Göksun, Karakurt-Horasan, Göle-Selim, Yalnızçam-Ardanuç, Kağızman-Ağrı.

Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı
Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı
Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı

YORUMLAR
500

Pınarbaşı, Erzincan, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika


Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı         
15:39
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu, sonuç 71,7 oranında "Beklediğimizden azdı" oldu Emeklilere yapılan zam ankette soruldu, sonuç 71,7 oranında "Beklediğimizden azdı" oldu         
15:29
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
15:39 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2. kez koronavirüse yakalandı
15:21 Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
15:21 Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere
14:44 Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar
14:44 Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak
14:19 Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı
14:18 Namibya kıyılara vuran yüzlerce hayvan ölüsü sebebiyle alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı
14:07 Yolcu otobüslerin terminallerden çıkışına izin verilmiyor! Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı
13:30 Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 15:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement