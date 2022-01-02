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KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR - Son Dakika

KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

02.01.2022 14:48

ERZİNCAN merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ? Sivas E-80 karayolunda ki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

ERZİNCAN merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ? Sivas E-80 karayolunda ki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi. Erzincan ? Sivas E80 Karayolunda ki Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda Ahmediye geçidinde trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR
KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR
KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

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Gümüşhane, Erzincan, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR - Son Dakika
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