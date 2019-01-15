Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyorMALATYA - Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı, ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

MALATYA - Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı, ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi olması nedeniyle Doğu'dan Batı istikametine giden birçok aracın geçişine Malatya çıkışında verilmiyor.
Malatya'nın Darende ilçesi çıkışında bölge trafik ekipleri, D-300 karayolunu kullanarak Kayseri istikametine doğru gitmek isteyen araçların geçişlerine izin vermiyor. Trafik polisleri, sürücüleri uyararak yolun kapalı olduğunu ve bu nedenle geçişlere izin verilmediğini belirtiliyor.
Aynı şekilde Batı yönünden gelen araçların da Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya istikametine gelişlerine izin verilmiyor.
Öte yandan Malatya'da bazı tali yollarda kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamıyor. Edinilen bilgiye göre Malatya- Pütürge, Malatya- Çelikhan ve Malatya- Sincik yolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, Malatya, Kar, Genel
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