Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor
1 saat önce
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyorMALATYA - Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı, ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar
ve tipi ulaşımı aksatıyor
MALATYA - Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı, ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas
'ın Gürün
ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi olması nedeniyle Doğu'dan Batı istikametine giden birçok aracın geçişine Malatya
çıkışında verilmiyor.
Malatya'nın Darende
ilçesi çıkışında bölge trafik ekipleri, D-300 karayolunu kullanarak Kayseri
istikametine doğru gitmek isteyen araçların geçişlerine izin vermiyor. Trafik polisleri, sürücüleri uyararak yolun kapalı olduğunu ve bu nedenle geçişlere izin verilmediğini belirtiliyor.
Aynı şekilde Batı yönünden gelen araçların da Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya istikametine gelişlerine izin verilmiyor.
Öte yandan Malatya'da bazı tali yollarda kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamıyor. Edinilen bilgiye göre Malatya- Pütürge
, Malatya- Çelikhan
ve Malatya- Sincik
yolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: İHA
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadın: Çek Lan Çek Soyunayım
Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller