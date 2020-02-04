Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:23 Kaynak: AA
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