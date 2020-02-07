Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı- Erzurum kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı-Erzurum D-100 kara yolunun Saç Dağı ile Sarıcan Geçidinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Bölgede kar ve tipi nedeniyle geçidi geçmeye çalışan tır sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Yollarda kalan bazı tırların imdadına Kara yolları 123. Şube Şefliği ekipleri yetişti.

Ekipler, ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için greyder ve iş makineleriyle bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır sürücüsü Kazım Andiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kar ve tipiden dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Andiç, kara yolları ekiplerinin yardımıyla kaldığı yerden kurtulduğunu belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Kara yolları ekibinden Osman Kılıç da yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirerek,

"Kar yağışı ve tipi var. Çalışmalarımız devam ediyor. Yolda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Yol ulaşıma açık." ifadelerini kulland