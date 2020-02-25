Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars- Digor ve Kars-Ardahan kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Vatandaşlar ev iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken karları temizlerken belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan- Çıldır kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karla mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını vurgulayarak özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:45 Kaynak: AA
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