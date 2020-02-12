Kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Kar ve tipi ulaşımı aksattı

14 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar, Van-Başkale kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yolda kalan bazı sürücüler de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yola devam edebildi.

Kent merkezinde de sabah başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, trafikte de aksamalar yaşandı.

Ağaçların ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar ve tipi ulaşımı aksattı

Güzeldere, Başkale, Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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