Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da bin 129 mahalle, Erzincan'da 280, Tunceli'de 176, Iğdır'da 20, Ağrı'da 293, Kars'ta ise 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için Karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Erzincan'da ulaşımda aksamalar yaşandı

Erzincan'da gece başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, iş makineleriyle araçların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri de yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmesi konusunda uyarıyor.

Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:59 Kaynak: AA
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