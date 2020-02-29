Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle İzmir- Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan karın tipiye dönüşmesi ve sisinde etkili olmasıyla ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolunda sisinde etkili olması, yoğun kar ve tipi nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Ekiplerin çalışması sayesinde yolda kapanma ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

Kar yağışının devam ettiği Kula'da, ekiplerin yolda tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Manisa, Ankara, İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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