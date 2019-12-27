Kar ve tipi Van ve Hakkari'de ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi Van ve Hakkari'de ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kar ve tipi Van ve Hakkari'de ulaşımı aksattı

6 saat önce

Van ve Hakkari'de etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamlara neden oldu.

Kar ve tipi Van ve Hakkari'de ulaşımı aksattı, System.String[]

Van ve Hakkari'de etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamlara neden oldu.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede dün başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van- Bahçesaray, Hakkari- Şırnak ve Yüksekova- Dağlıca kara yolları ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Depin mevkisi ile Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde de tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bahçesaray, Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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