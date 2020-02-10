Kar ve tipi yerini soğuğa bıraktı - AĞRI - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar

Dondurucu soğukların yaşamı etkilemesi

Seyir halindeki araçlar

Donan dere ve nehirler

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Şadırvanlarda oluşan 5 metrelik buz sarkıtları

Şahin Keleş ile röportaj Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve Taşlıçay deresinin yüzeyi buzlarla kaplanı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlarda suyun donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklardaki buzlar yüzünden yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlarda Şahin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğini söyledi.