Kar ve tipi yerini soğuğa bıraktı - AĞRI - Son Dakika
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Kar ve tipi yerini soğuğa bıraktı - AĞRI

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar Dondurucu soğukların yaşamı etkilemesi Seyir halindeki araçlar Donan dere ve nehirler Çatılarda oluşan buz sarkıtları Şadırvanlarda oluşan 5 metrelik buz sarkıtları Şahin Keleş ile röportaj Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler...

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar

Dondurucu soğukların yaşamı etkilemesi

Seyir halindeki araçlar

Donan dere ve nehirler

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Şadırvanlarda oluşan 5 metrelik buz sarkıtları

Şahin Keleş ile röportaj Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler dondu, şadırvanlarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve Taşlıçay deresinin yüzeyi buzlarla kaplanı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlarda suyun donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklardaki buzlar yüzünden yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlarda Şahin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğini söyledi.

Kar ve tipi yerini soğuğa bıraktı - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:11 Kaynak: AA
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