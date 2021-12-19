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Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi - Son Dakika

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi

19.12.2021 15:29

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi, hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle çoğu kentimiz beyaza bürünürken ilk kar tatili haberi Konya'dan geldi. Şiddetli kar yağışına teslim olan kentin 7 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı etkili oluyor. Muş'ta 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle bazı tek katlı evler kar altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda şehirde de benzer görüntüler kaydedildi. Çoğu ilde yolların karla kaplaması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini esir aldı! İlk tatil haberi beyaza bürünen Konya'dan geldi

KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı yurdun birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilerken ilk kar tatili haberi Konya'dan geldi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini esir aldı! İlk tatil haberi beyaza bürünen Konya'dan geldi

KAR TATİLİ 1 GÜN SÜRECEK

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

MUŞ'TA 30 KİŞİ KARDA MAHSUR KALDI

Ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi Muş'ta da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi

Pazartesi, Aralık, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi - Son Dakika
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