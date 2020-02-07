Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar - Son Dakika

Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar

16 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar ve fırtına nedeniyle evinde rahatsızlanan felçli kadın Çiçek Sarıca, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkili olan kar ve fırtına nedeniyle evinde rahatsızlanan felçli kadın Çiçek Sarıca, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Sarıca köyünde yaşayan ve felçli olan Sarıca, rahatsızlandı ve ateşi yükseldi.

Bir ay önce kalp ameliyatı olan yaşlı kadının durumunun kötüye gittiğini fark eden oğlu ve gelini, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bir greyder 2 araçla ambulansa öncülük ederek köye doğru yola çıktı.

Azrail köyü yakınlarında kar ve fırtına engeline takılarak ilerleyemeyen ve bir süre mahsur kalan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla ambulansın tekerleklerine zincir takarak Sarıca'nın bulunduğu köye ulaştı.

Sağlık ekiplerinden biri, ilk müdahalenin ardından hastayı 200 metre sırtından taşıyarak ambulansa getirdi.

Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası Ağrı Devlet Hastanesine getirilen Sarıca, burada tedavi altına alındı.

Hasta kadının eşi Sait Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tipi ve yağıştan dolayı zaman zaman dışarıya çıkamadıklarını söyledi.

Devlete minnettar olduklarını belirten Sarıca, "Eşim, 5-6 yıl önce felç geçirdi. Kalp ameliyatı da oldu. Allah devletimize zeval vermesin.Bu zorlu yolu aşıp bize geldiler. Çok şiddetli kar ve fırtına var. Biz dışarıya çıkamıyoruz. Bu fırtınada sizin buraya gelmenize şaşırdım." dedi.

Kar ve tipide felçli kadını 4 saatte hastaneye ulaştırdılar

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:11 Kaynak: AA
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