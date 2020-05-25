Kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - Son Dakika

Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Köylüler kendi imkanlarıyla sürdürdükleri arama çalışmalarında Akpolat'ı köye 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde buldu.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Akpolat'ı bulunması için köylülerle birlikte arama çalışması başlattı.

Köydeki diğer sürülerin çobanlarla birlikte döndüğünü gören Akpolat'ın yakınları kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyun sürüsünü otlatmak için sabah erken saatlerde meraya giden Süleyman Akpolat (70), aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle kayboldu.

Erzincan 'da hayvanlarını otlatmak istediği sırada kar ve tipi nedeniyle kaybolan vatandaş ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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