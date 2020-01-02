Kar ve tipide mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3 saat mahsur kalan 20 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda 20 kişi 3 saat boyunca mahsur kaldı. Durumun Muş İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hummalı bir çalışma başlatarak iş makineleriyle vatandaşları bulundukları yerden kurtardı. 20 yolcusuyla mahsur kalan köy minibüsü, köye kadar iş makinesini takip etti.

Ekindüzü köyüne gitmeye çalışan ve 3 saatten bu yana mahsur kalan vatandaşlardan Mehmet Polat, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarımız kapandı. Biz yolda mahsur kaldık. İl Özel İdaresi gelip yolları açtı. Aracın içi insanlarla dolu. Zincir takıp köye gitmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 3 saattir yoldayız. Muş İl Özel İdaresi gelip yolları açtı. Allah devletten razı olsun" dedi.

(Uğur Ulu/İHA)