Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.

Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı, System.String[]

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.


Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler 4 arama kurtarma aracıyla vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Burada mahsur kalan araçlar ve içerisinde bulunan 24 vatandaş, ekipler tarafından şehir merkezine getirildi. - MUŞ

AFAD, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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