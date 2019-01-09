Kar ve Tipide Yollarda Kalan 103 Yolcu Kurtarıldı
42 dakika önce
Elazığ-Bingöl ve Diyarbakır Karayollarında mahsur kalan toplam 103 yolcu kurtarıldı.
Elazığ- Bingöl
ve Diyarbakır
Karayollarında mahsur kalan toplam 103 yolcu kurtarıldı.
Elazığ- Bingöl Karayolu'nun 85 ile 90. kilometresi arasında bulunan Kuruca mevkiinde, kar ve tipinin görüş mesafesini sıfıra düşürmesi sebebiyle 1'i cenaze aracı ve konvoy olmak üzere toplam 17 araç kayarak yoldan çıktı. AFAD
, UMKE, Polis
, jandarma ve il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda 17 araç içerisinde bulunan 79 kişi kurtarılarak en yakın tesislere götürüldü. Aynı zamanda yolun kapalı olduğu Karakoçan
çıkışında bekletilen araçlarda ki 350 vatandaşa AFAD tarafından çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapılarak, bölgedeki tesislerde misafir edildi.
Bunun yanında yine kar ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır ve Karakoçan- Kiği karayollarında mahsur kalan toplam 7 araçta bulunan 24 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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