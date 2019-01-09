Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipide Yollarda Kalan 103 Yolcu Kurtarıldı

Kar ve Tipide Yollarda Kalan 103 Yolcu Kurtarıldı

42 dakika önce

Elazığ-Bingöl ve Diyarbakır Karayollarında mahsur kalan toplam 103 yolcu kurtarıldı.

Kar ve Tipide Yollarda Kalan 103 Yolcu Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ- Bingöl ve Diyarbakır Karayollarında mahsur kalan toplam 103 yolcu kurtarıldı.

Elazığ- Bingöl Karayolu'nun 85 ile 90. kilometresi arasında bulunan Kuruca mevkiinde, kar ve tipinin görüş mesafesini sıfıra düşürmesi sebebiyle 1'i cenaze aracı ve konvoy olmak üzere toplam 17 araç kayarak yoldan çıktı. AFAD, UMKE, Polis, jandarma ve il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda 17 araç içerisinde bulunan 79 kişi kurtarılarak en yakın tesislere götürüldü. Aynı zamanda yolun kapalı olduğu Karakoçan çıkışında bekletilen araçlarda ki 350 vatandaşa AFAD tarafından çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapılarak, bölgedeki tesislerde misafir edildi.

Bunun yanında yine kar ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır ve Karakoçan- Kiği karayollarında mahsur kalan toplam 7 araçta bulunan 24 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bingöl, Kar, Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 05:09:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipide Yollarda Kalan 103 Yolcu Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]