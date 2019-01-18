Kar ve Tipiden Dolayı Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Kar ve tipiden dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açılıyorMUŞ - Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor.

Kar ve tipiden dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor



MUŞ - Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor.

Kentte soğuk hava ve çetin geçen kış şartları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Ulukaya köy yolunda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. Yapılan yol açma çalışması hakkında açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Köy yollarımızda yer yer karın 2-3 metre kadar yükseldiği gözlemlenmektedir. İl Özel İdaresi ekipleri olarak sahanın her alanında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın rahat bir şekilde seyahat etmeleri için bütün ekiplerimizle gece gündüz çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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