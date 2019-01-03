Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipiden Dolayı Kapanan Köy Yollarında Yol Açma Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Kar ve Tipiden Dolayı Kapanan Köy Yollarında Yol Açma Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

1 saat önce

Kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyorAĞRI - Kış aylarının zor ve çetin geçtiği Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Özel İdare ekipleri yol açma ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

AĞRI - Kış aylarının zor ve çetin geçtiği Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Özel İdare ekipleri yol açma ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde ilçede bulunan köylerin yolu açılarak eğitim- öğretim de aksamdan devam ediyor.
Özel İdare ekipleri köy yollarının yanı sıra buralarda bulunan okul, taziye evi, cami, Kur'an kursu gibi kamunun ortak kullanımında olan bütün binaların yollarını da açılıyor.
Devlet Hastanesi ve Özel İdare ekipleri birbirine entegre edilerek diyaliz, kanser gibi düzenli tedavi alması gereken hastaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları adına da düzenli bir çalışma yapılıyor.
Doğum, hastalık gibi acil durumlar için Özel İdare tarafından nöbetçi bir ekip her gece hazırda bekletiliyor. Bazı köylere gün içinde iki defa yol açma çalışması yapan Özel İdare ekiplerinin bu aralıksız ve hizmet odaklı çalışmaları bir çok köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.
Eleşkirt ilçesine 12 km uzaklıkta Kösedağ'ın eteklerinde olan Gözaydın köyünde yol genişletme çalışmalarını takip eden İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez yaptığı açıklamada, "İlçemize 12 km uzaklıktaki Gözaydın köyünde karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Eleşkirt İlçe Özel İdare olarak sorumluluk alanımızda bulunan 55 köy ve 3 mezrada karla mücadele çalışmamız 7/24 devam ediyor. Kar yağışı ve sonrasında fırtına nedeniyle kapanan köy yollarımızda saat 09' 00'da başlayan çalışmalarımız sabaha karşı saat 06.00 sularında sona ermiştir. Bu sayede şuan hiçbir köyümüzde ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Şuan Gözaydın köyümüzde fırtına nedeniyle kapanan yolumuzda yol genişletme çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Ağrı, Eleşkirt, Kar, Genel
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