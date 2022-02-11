KAR VE TİPİDEN DOLAYI YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

SİİRT'in Pervari İlçesinde yolu kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Düğüncüler köyündeki hasta Halil Erten'i (75) ekipler 4 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırdı.

Pervari ilçesi Düğüncüler köy yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çeken Halil Erten'in ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İl Özel İdare ve sağlık ekipleri Erten'e ulaşlmak için adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla köye ulaşan sağlık ekipleri, Erten'e evinde yaptığı ilk müdahaleninin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Erten'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.