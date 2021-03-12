Kar ve tipiden kapanan MercanÇat yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Mercan- Çat yolu karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla bugün sabah saat 09.45 sıralarında Erzincan - Erzurum illeri arasındaki Mercan - Çat yolu ulaşıma kapandı. Tipinin dinmesinin ardından karayolları ekipleri bu güzergahta karla mücadele çalışmasına start verdi. Kardan kapanan yol akşam saat 17.30 gibi tekrardan ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN