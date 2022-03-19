Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

19.03.2022 18:25

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde araçlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Ardahan- Şavşat karayolu Sahara mevkiinde araçlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirlerarası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki 25'e yakın araç yolda mahsur kaldı.

Öte yandan, karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

(İHA)

Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı
Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı
Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan 16 köy yolu ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan 16 köy yolu ulaşıma açıldı Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı - Son Dakika


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