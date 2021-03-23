Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı
23.03.2021 10:43
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gazipınar köyünde rahatsızlanan vatandaş, karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gazipınar köyünde rahatsızlanan vatandaş, karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.
Refahiye ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gazipınar köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Cemalettin Arpa'nın (70) yakınları kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, bazı bölgelerde 2 metreyi buluna karla kaplı yolu yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Arpa'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler hastayı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. - ERZİNCAN
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