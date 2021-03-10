Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor - Son Dakika

Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor

10.03.2021 13:11

Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal kesiminde yer alan ve aylarca etkili olan karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı Başören Mahallesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam çileye dönüşüyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal kesiminde yer alan ve aylarca etkili olan karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı Başören Mahallesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam çileye dönüşüyor.

İlçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 800 metre rakımlı dağ mahallesinde kışın etkisi ilkbaharın ilk ayı martta da devam ediyor.

Yazın 60 hanenin kışın da ağır kış şartlarından dolayı 40 hanenin yaşadığı köyde, yüksek rakımdan dolayı fazla tarım yapamayan mahalle sakinleri, hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Uzun süren kış şartları sebebiyle yoğun kar fırtınası altında kalan ve ulaşımın zor şartlar altında sağlandığı mahallede, ekiplerin açtığı yollar tipinin etkisiyle kısa sürede yeniden ulaşıma kapanıyor ve köylüler bazen araçlarıyla yolda mahsur kalıyor.

Vatandaşların hastalandıklarında yolların tipiden kapanması ve ambulansın gelememesi yüzünden zor şartlar altında hastaneye ulaştırıldığı mahallede, kar ve tipinin etkisiyle zaman zaman yaşayan elektrik kesintileri de yaşamı güçleştiriyor.

Tipinin etkisiyle karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı ve insanların evlerinin kapısının önüne biriken karları temizleyip tünel yaparak dışarı çıkabildiği mahallede, kışın bir çok ev çatıya kadar karla kaplanıyor.

Evlerine ve hayvanlarına baktıkları ahırlarına girebilmek için kendi imkanlarıyla kar temizliği yapan mahalle sakinleri, zamanlarının çoğunu aylarca kar çilesiyle geçiriyor.

"Devletimiz mümkün olduğunca yolumuzu açmaya çalışıyor"

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle yollarının kar ve tipiden genellikle kapandığını ve araçların yollarda kaldığını söyledi.

Kar yağışı dolayısıyla zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Aktaş, "Devletimiz mümkün olduğunca yolumuzu açmaya çalışıyorlar, vatandaşı mağdur etmiyor. Hastamız olduğunda bizi mağdur etmiyorlar." dedi.

Aktaş, köy yolunun çok iyi olmadığını bildirerek, şunları ifade etti:

"Teknik olarak bakıldığında bazı yerlerde kar siperlerinin olması ve yolun yükseltilmesi lazım. Bunlar yapılırsa şartların daha da iyi olacağını düşünüyorum. Geçen gün ambulans geldi, gece yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesinin yoğun çalışmasıyla hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Şartlar zor, köy yollarımız sıkıntılı. Burada komşularımız hayvancılık yapıyor. Rakım yüksek olduğundan dolayı tarım yok. Bazen elektriklerimiz kesiliyor, yeri geliyor 15-20 gün elektrik olmuyor. Elektrik olmayınca hayat duruyor. Kış gerçekten zor geçiyor, şartlar ağır. Vatandaşın ilçeyle bağlantısı kopuk, araç sıkıntımız var. Komşularımızın da ekonomik durumları çok iyi değil. Bu yüzden komşularımız zor şartlarda burada ikamet ediyor."

Köy halkından Ziya Parlar da mahallelerinde kışın yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Ağır şartlar altında yaşadıklarını aktaran Parlar, "Bizim 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var. Köyün yolunu greyder kışın gelip açıyor ama peşinden hemen kapanıyor. Yol seviyesi düşük olduğu için tipi sürekli dolduruyor. Maddi gücümüz çok iyi olmadığı için çarşıya da inemiyoruz. Elimizdeki 3-5 hayvana da güçlükle bakıyoruz, arazimiz olmadığı için hayvancılık yapıyoruz. Hayvanı olmayan gurbete gidiyor. 3-5 ay çalışıyor. Kışın yaklaşık 40 hane köyde oluyor, yazın da bu 60 haneyi buluyor. Kışın kardan dolayı köyde durmuyorlar." diye konuştu.

Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor
Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor
Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor
Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor

Pasinler, Erzurum, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei