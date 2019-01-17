Kar ve Tipinin Etkili Olduğu Doğu Anadolu'da Yollar Ulaşıma Kapandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı