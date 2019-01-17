Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipinin Etkili Olduğu Doğu Anadolu'da Yollar Ulaşıma Kapandı

Kar ve Tipinin Etkili Olduğu Doğu Anadolu'da Yollar Ulaşıma Kapandı

41 dakika önce

Kar ve tipinin yeniden etkisini artırdığı Doğu Anadolu'da bine yakın köy ve mahalle yolunun yanı sıra Erzurum-Bingöl karayolu Çat-Karlıova arasında ulaşıma kapandı.

Kar ve Tipinin Etkili Olduğu Doğu Anadolu'da Yollar Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kar ve tipinin yeniden etkisini artırdığı Doğu Anadolu'da bine yakın köy ve mahalle yolunun yanı sıra Erzurum- Bingöl karayolu Çat- Karlıova arasında ulaşıma kapandı. Erzincan, Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle gece saatlerde Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi, ekiplerce kurtarılıp geceyi kentin Çat ilçesindeki misafirhanelerde geçirdi. Güzergahta tipi, sabah saatlerinde yeniden etkisini artırdı. Kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl yolu Çat ile Karlıova tarafından yeniden ulaşıma kapatıldı.

Bine yakın köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı bölgede Erzincan, Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

" Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde buzlanma ile don olayının etkisini göstermesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında Iğdır'da 1, Tunceli'de 2, Erzincan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Erzurum'da 26, Ağrı'da 25, Ardahan'da 20, Kars'ta 13, Erzincan'da 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı ile fırtına sonucu oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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