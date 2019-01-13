Kar ve Tipiye Rağmen Kürtçe Şarkılar Söyleyerek Yürüdüler
26 dakika önce
HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi.
HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcı ve doğasever, kent merkezinde başlattıkları yürüyüşü, kar ve tipi altında kürtçe şarkılar söyleyerek 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi
'nde noktaladı. Hakkari
Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenledi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin'nde sona erdi. Kar
kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı 6 saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar Kürtçe şarkı söyleyip gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü. CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari'nin dağlarını ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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