Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipiye Rağmen Kürtçe Şarkılar Söyleyerek Yürüdüler

Kar ve Tipiye Rağmen Kürtçe Şarkılar Söyleyerek Yürüdüler

26 dakika önce

HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kar ve Tipiye Rağmen Kürtçe Şarkılar Söyleyerek Yürüdüler, System.String[]
HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcı ve doğasever, kent merkezinde başlattıkları yürüyüşü, kar ve tipi altında kürtçe şarkılar söyleyerek 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde noktaladı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenledi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin'nde sona erdi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı 6 saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar Kürtçe şarkı söyleyip gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü. CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari'nin dağlarını  ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Hakkari, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı 2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:13:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipiye Rağmen Kürtçe Şarkılar Söyleyerek Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]