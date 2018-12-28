Son Dakika Haberleri: Kar ve Yağmur Sonrası Soğuk Havayla Birlikte Buz Sarkıtları Oluştu

Kar ve Yağmur Sonrası Soğuk Havayla Birlikte Buz Sarkıtları Oluştu

53 dakika önce

Kar ve yağmur sonrası soğuk havayla birlikte buz sarkıtları oluştuADIYAMAN - Adıyaman'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Kar ve yağmur sonrası soğuk havayla birlikte buz sarkıtları oluştu

ADIYAMAN - Adıyaman'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu.
Yaklaşık 1 haftadan beri etkili olan yağmur yağışı ve ardından yüksek yerlerde ki kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı düştü. Hava sıcaklığının özellikle yüksek kesimlerde eksi 7 dereceye kadar düşünce, sular buz tuttu.
Yüksek tepe ve dağlardan akan kar suları donunca buz sarkıtları oluştu. Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyünün dağlık kesiminin biz kısmını buz sarkıtları kapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:34 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kar, Genel
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