Kar ve Yağmur Sonrası Soğuk Havayla Birlikte Buz Sarkıtları Oluştu
53 dakika önce
Kar ve yağmur sonrası soğuk havayla birlikte buz sarkıtları oluştuADIYAMAN - Adıyaman'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu.
Kar
ve yağmur sonrası soğuk havayla birlikte buz sarkıtları oluştu
ADIYAMAN - Adıyaman
'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluştu.
Yaklaşık 1 haftadan beri etkili olan yağmur yağışı ve ardından yüksek yerlerde ki kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı düştü. Hava sıcaklığının özellikle yüksek kesimlerde eksi 7 dereceye kadar düşünce, sular buz tuttu.
Yüksek tepe ve dağlardan akan kar suları donunca buz sarkıtları oluştu. Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca
Köyünün dağlık kesiminin biz kısmını buz sarkıtları kapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:34 Kaynak: İHA
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