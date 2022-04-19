KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti - Son Dakika

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da içme suyu ile tarımsal sulama barajlarındaki doluluk oranları yükselişe geçti.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, sorumluluk alanlarındaki Menzelet, Sır, Kartalkaya Sarıgüzel, Adatepe, Ayvalı, Kılavuzlu, Suçatı, Hancağız, Çamgazi barajlarının su miktarlarında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100'e varan oranlarda artış oldu.

Yağışlarla birlikte Kahramanmaraş'taki Menzelet Barajı'nda doluluk yüzde 47'den 53'e, Sır'da yüzde 6'dan 11'e, Gaziantep'teki Hancağız'da yüzde 33'ten 38'e, Kayacık'ta yüzde 61'den 74'e, Adıyaman'daki Çamgazi yüzde 7'den 14'e, Kilis'teki Seve Barajı ise yüzde 58'den 60'a yükseldi.

Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan Adatepe yüzde 46,2, Ayvalı yüzde 21,6, Kılavuzlu yüzde 71,6, Suçatı ise yüzde 26,1 olarak ölçülürken bölge genelinde sulama göletlerindeki doluluk oranları çiftçilerin umudu oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, yılın ilk aylarında yağan karın toprak için yararlı olduğunu hatırlattı.

Kurak geçen bir sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüş yaşandığını anımsatan Cırık, içme suyu ve tarımsal amaçlı kullanılan barajlardaki doluluk oranlarında karların erimesiyle birlikte yükselişin devam edeceğini ifade etti.

Cırık, özellikle bölgeyi etkisi altına alan yağışlar sonrası baraj göllerinin çevresinin karla kaplandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yer alan baraj göllerinin çevresinde bulunan kar yükü geçen seneye göre yaklaşık 2 kat arttı. Eriyen kar kütleleri baraj doluluk oranlarını şimdiden artırmaya başladı. Son bir aylık verilere bakıldığında kar yağışının etkisiyle birlikte bölgemizdeki baraj doluluk oranlarında ciddi artışlar görüldü ve su seviyeleri ciddi anlamda yükseldi. Yağışlı havayla birlikte erime hızlanacak ve baraj doluluk oranları daha da artacaktır. Kar yağışları ile baraj doluluk oranlarının artırmasının yanı sıra eriyen kar suyunun yer altına sızarak yer altı su seviyelerinde 20-30 santimetre arasında yükseliş ile olumlu şekilde etkileyeceği tahmin edilmektedir."

İklim değişikliğinin önemine değinen Cırık, yağışların sevindirici olduğunu ancak geçen yıla göre azalma gösteren bazı barajların uyarı verdiğini söyledi.

Cırık, geçen yılın nisan ayına göre Menzelet Barajı'nın doluluk oranının yüzde 2, Sır Barajı'nın yüzde 19, Ayvalı Barajı'nın yüzde 25, Sarıgüzel Barajı'nın yüzde 9 ve Adatepe Barajı'nın ise yüzde 11 azaldığının gözlemlendiğini aktardı.

Son dönemlerde iklim değişikliğiyle birlikte dünyada ciddi doğal afetler meydana gelmeye başladığını anımsatan Cırık, iklim değişiminin yağmurların kısa sürede düşerek sel baskınlarını artırmasına ya da ciddi kuraklıklara neden olabildiğini bunun da yağışlardaki ve sıcaklıklardaki düzensizliklere neden olduğunu vurguladı.

Cırık, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az bir ülkenin su fakiri olduğunu belirterek, sanıldığının aksine, Türkiye'nin su azlığı çeken ülkeler arasında olduğunu sözlerine ekledi.