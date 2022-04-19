KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti

19.04.2022 12:47

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da içme suyu ile tarımsal sulama barajlarındaki doluluk oranları yükselişe geçti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da içme suyu ile tarımsal sulama barajlarındaki doluluk oranları yükselişe geçti.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, sorumluluk alanlarındaki Menzelet, Sır, Kartalkaya Sarıgüzel, Adatepe, Ayvalı, Kılavuzlu, Suçatı, Hancağız, Çamgazi barajlarının su miktarlarında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100'e varan oranlarda artış oldu.

Yağışlarla birlikte Kahramanmaraş'taki Menzelet Barajı'nda doluluk yüzde 47'den 53'e, Sır'da yüzde 6'dan 11'e, Gaziantep'teki Hancağız'da yüzde 33'ten 38'e, Kayacık'ta yüzde 61'den 74'e, Adıyaman'daki Çamgazi yüzde 7'den 14'e, Kilis'teki Seve Barajı ise yüzde 58'den 60'a yükseldi.

Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan Adatepe yüzde 46,2, Ayvalı yüzde 21,6, Kılavuzlu yüzde 71,6, Suçatı ise yüzde 26,1 olarak ölçülürken bölge genelinde sulama göletlerindeki doluluk oranları çiftçilerin umudu oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, yılın ilk aylarında yağan karın toprak için yararlı olduğunu hatırlattı.

Kurak geçen bir sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüş yaşandığını anımsatan Cırık, içme suyu ve tarımsal amaçlı kullanılan barajlardaki doluluk oranlarında karların erimesiyle birlikte yükselişin devam edeceğini ifade etti.

Cırık, özellikle bölgeyi etkisi altına alan yağışlar sonrası baraj göllerinin çevresinin karla kaplandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yer alan baraj göllerinin çevresinde bulunan kar yükü geçen seneye göre yaklaşık 2 kat arttı. Eriyen kar kütleleri baraj doluluk oranlarını şimdiden artırmaya başladı. Son bir aylık verilere bakıldığında kar yağışının etkisiyle birlikte bölgemizdeki baraj doluluk oranlarında ciddi artışlar görüldü ve su seviyeleri ciddi anlamda yükseldi. Yağışlı havayla birlikte erime hızlanacak ve baraj doluluk oranları daha da artacaktır. Kar yağışları ile baraj doluluk oranlarının artırmasının yanı sıra eriyen kar suyunun yer altına sızarak yer altı su seviyelerinde 20-30 santimetre arasında yükseliş ile olumlu şekilde etkileyeceği tahmin edilmektedir."

İklim değişikliğinin önemine değinen Cırık, yağışların sevindirici olduğunu ancak geçen yıla göre azalma gösteren bazı barajların uyarı verdiğini söyledi.

Cırık, geçen yılın nisan ayına göre Menzelet Barajı'nın doluluk oranının yüzde 2, Sır Barajı'nın yüzde 19, Ayvalı Barajı'nın yüzde 25, Sarıgüzel Barajı'nın yüzde 9 ve Adatepe Barajı'nın ise yüzde 11 azaldığının gözlemlendiğini aktardı.

Son dönemlerde iklim değişikliğiyle birlikte dünyada ciddi doğal afetler meydana gelmeye başladığını anımsatan Cırık, iklim değişiminin yağmurların kısa sürede düşerek sel baskınlarını artırmasına ya da ciddi kuraklıklara neden olabildiğini bunun da yağışlardaki ve sıcaklıklardaki düzensizliklere neden olduğunu vurguladı.

Cırık, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az bir ülkenin su fakiri olduğunu belirterek, sanıldığının aksine, Türkiye'nin su azlığı çeken ülkeler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti
KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti
KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti
KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti

YORUMLAR
500
Kırklareli'de İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajları taştı Kırklareli'de İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajları taştı İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:10 "Kargom nerede" sorusu önce tartışmaya, sonra şiddete dönüştü: Doktor müşteri, kargo çalışanlarına saldırdı
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:19:07. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement