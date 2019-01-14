Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın Şampiyonları Rusya Oldu

Kayseri'de gerçekleşen Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda Rusya erkekler ve kadınlarda şampiyon oldu.

Kayseri'de gerçekleşen Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda Rusya erkekler ve kadınlarda şampiyon oldu.



Kar Voleybolu Avrupa Kupası geçen hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen organizasyona İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Kosova ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 104 sporcu katıldı. 3 gün boyunca 11 kadın, 15 erkek olmak üzere 26 takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar çekişmeye sahne oldu. Erciyes'teki final karşılaşmaları sonrası kadınlar kategorisinde Motrich - Volodarskaya - Syrtseva - Khakimzanova'dan oluşan Rusya takımı altın madalya, Lapteva - Pavlova - Novikova - Terenteva'dan oluşan Rusya 2 takımı gümüş madalya, Selin Yurtsever - Bahanur Gökalp - Merve Çelebi'den oluşan Türkiye takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkeklerde ise Daianov - Kramarenko - Myskiv'den oluşan Rusya 1 takımı altın madalya, Shabalin - Polikarpov - Markov - Kayumov'dan oluşan Rusya 4 takımı gümüş madalya ve Rakusov - Bogatov - Kuzmin - Bakhnar'dan oluşan Rusya 2 takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Müsabakalar sonrası dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende sporcuların madalya ve kupalarını Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş, CEV Avrupa Voleybol Konfederasyonu teknik delegesi Dirk Decher, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türk Hava Yolları Kayseri Müdürü Fatih İnan takdim etti.



Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Gerçekleştirdiğimiz sportif ve sosyal faaliyetlerle Erciyes'i global çapta bir kış sporları merkezi haline getirdiğimizi söyleyebiliriz. Çok şükür Avrupa Kar Voleybolu Kupası'nın Türkiye ayağını 3'üncü kez yine başarıyla tamamlamış olduk. Bu tür uluslararası organizasyonlar ülkemizin dünyanın dört bir yanından adının duyulmasına da vesile oluyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilgiyle takip edilen turnuva, spor camiasından da tam not alarak yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu tüm kamuoyuna göstermiş olduk" dedi.





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