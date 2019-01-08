Kar Voleybolu Avrupa Kupası Türkiye Ayağı Yine Erciyes'te

Milli ve uluslararası her türlü sportif organizasyonun üssü haline gelen Erciyes, 11-13 Ocak 2019 tarihinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na Türkiye'de üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Milli ve uluslararası her türlü sportif organizasyonun üssü haline gelen Erciyes, 11-13 Ocak 2019 tarihinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na Türkiye'de üçüncü kez ev sahipliği yapacak.



Kış sporları ve kış tutkunları için eşsiz fırsatlar sunarak dünya kış turizminde söz sahibi olan Erciyes Kayak Merkezi, global sportif aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile uluslararası standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes, bu yıl Türkiye'de üncüsü kez 2019 Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nı gerçekleştirecek. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak organizasyon Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle 11-13 Ocak 2019 tarihinde 2.200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Kupası'na İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Kosova ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 100'e yakın sporcu katılacak. 17 erkek, 13 bayan takımı olmak üzere 30 takımın mücadele edeceği müsabakalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek.



11 Ocak Cuma günü ön elemelerin yapılacağı Avrupa Kupası'nda 12 Ocak Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edilecek. 13 Ocak Pazar günü ise saat sabah 10: 00'dan itibaren erkeklerde ve bayanlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13: 00'te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek. Bayanlar ve erkekler final maçları ve ödül töreni TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.



Cıngı: "Erciyesi'i global ölçekte marka yapacağız"



Konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Mümkün olduğunca dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek sporları Erciyes'te organize etmeye özen gösteriyoruz. Kar voleybolu, Dünya'da yeni filizlenen çok genç bir spor dalı. Üç sene önce yapılan ilk Avrupa Kupası'nın Türkiye ayağını Erciyes'te yapmıştık. Türkiye'de bu spora resmi olarak ilk kez 2017 yılında start veren kayak merkezi Erciyes oldu ve elde ettiğimiz organizasyonel başarı spor camiası tarafından tam not aldı. Bu başarı 2018 yılında da ikinci kez bu sportif aktiviteye imza atma sonucunu getirdi. Avrupa spor otoriterleri tarafından da yakından takip edilen müsabakalar, gözleri Erciyes Kış Sporları Merkezi'ne çevirdi. Avrupa Kupası'nın Türkiye'de üçüncü kez Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yine Erciyes'e verilmesi bizleri şehrimiz adına ziyadesiyle onurlandırdı. Kış sporlarının gelişmesi adına Erciyes'te güzel şeyler yapıyoruz. Bizim hedefimiz bu gibi faaliyetleri sadece bir kere yapıp bırakmak değil, Erciyes'te bu sportif organizasyonları sürekli hale getirip gelenekselleştirmek ve Erciyes'i global ölçekte bir marka yapmak" dedi. - KAYSERİ

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