Kar Voleybolu Dünya Kupası ertelendi - Son Dakika
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Kar Voleybolu Dünya Kupası ertelendi

6 saat önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Kar Voleybolu Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.

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Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Kar Voleybolu Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.


12-15 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan Kar Voleybolu Dünya Kupası, iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Erciyes Kayak Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınının komşu ülkeler dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde de hızla yayılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve ilgili tüm makamlarca gerekli kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm sosyal ve sportif etkinlikler ülke genelinde iptal edilmiştir. Bu kapsamda Kayseri Erciyes'te 12-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kar Voleybolu Dünya Kupası iptal edilerek ileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kayak Merkezi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
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