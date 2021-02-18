Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da şampiyonluk - Son Dakika

Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da şampiyonluk

18.02.2021 11:37
Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da şampiyonluk, System.String[]

Erciyes'teki hazırlıklarını tamamlayan Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenecek CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda şampiyonluk hedefliyor.

Erciyes'teki hazırlıklarını tamamlayan Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenecek CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda şampiyonluk hedefliyor.

Kar Voleybolu Milli Takımı Antrenörü Sakıp Karalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce katıldıkları ilk Avrupa Turu'nda final oynadıklarını ve o günden sonra katıldıkları 17 ulusal ve uluslararası organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösterdiklerini söyledi.

Katıldıkları her turnuvada derece yapmanın kolay bir iş olmadığını aktaran Karalı, "Milli takım oyuncularımız yıllardır plaj voleybolu oynuyor. Takımımız tecrübeli isimlerden oluşuyor. Kar voleybolunda da bu tecrübemizi kullandık diyebiliriz. Girdiğimiz her turnuvada derece almamızın, başarılı bir takım olmamızın altında bu yatıyor. İnşallah, daha çok başarı kazanacağız." dedi.

Karalı, kar voleybolunun Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başladığını dile getirerek, "Biz de ilk başladığımızda yadırgamıştık ancak ilerleyen süreçte başarılarla çok mutlu olduk. İlerleyen süreçte kış olimpiyatlarına aday gösterilecek bir branş. Bu yüzden kar voleybolunu genç sporculara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Şampiyonluk hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Turu'nun kendileri için önemine değinen Karalı, şunları kaydetti:

"4 yıl önce ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Daha sonraki yıllarda Kayseri ve Uludağ başta olmak üzere 7 şampiyonada birinci olduk. Avrupa'daki birçok ülke kar voleyboluna önem veriyor. 19-21 ve 26-28 Şubat tarihlerinde Avusturya'nın Wagrain kentinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu düzenlenecek. Buradaki hazırlıklarımızı tamamladık. 10 gündür burada kamptayız. Burada hem Erciyes AŞ hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bize harika bir kamp imkanı sundular. Turnuvada 10'a yakın takım mücadele edecek. Zorlu rakipler var ama her şeye rağmen sıralamada birinciyiz, yani bu turnuvaya seribaşı olarak katılacağız. Biz organizasyonun favori takımı olarak görünüyoruz. Şampiyonluk hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Kayseri ve Erciyes uğurlu geliyor

Karalı, Kayseri Erciyes'in kendilerine uğurlu geldiğini, bu yüzden kamp yeri olarak tercih ettiklerini belirtti.

Erciyes'teki altyapının ve havanın antrenman için çok uygun olduğuna dikkati çeken Karalı, "Bu turnuvadan sonra plaj voleybolu olimpiyat elemeleri var. Oraya da hazırlanacağız. Bir kar bir plaj olarak devam ediyoruz. Her iki branşta da ülkemizi temsil etmek bizim için onur verici bir durum." şeklinde konuştu.

Avusturya, Erciyes, Milli, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da şampiyonluk - Son Dakika Spor


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