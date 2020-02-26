Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Sivas'ta yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Sivas'ta yaşanacak - Son Dakika Spor

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Sivas'ta yaşanacak

6 saat önce

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği, Buruciye AŞ'nin sponsorluğunda "Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası Kar Voleybolu" düzenlenecek.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Sivas'ta yaşanacak, System.String[]

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği, Buruciye AŞ'nin sponsorluğunda "Üniversiteler Arası Cumhuriyet Kupası Kar Voleybolu" düzenlenecek.


29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya çok sayıda üniversiteden yüzlerce sporcu katılacak.


2 gün sürecek olan voleybol turnuvasında dereceye giren ekiplere kupa ve madalya takdim edilecek.


Düzenlenecek olan etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Snowboard Paralel Slalom (PSL) ile 2. Etap Ulusal Snowboard Yarışları'nın büyük beğeni aldığını ve kayak merkezinin alt yapısı ile uluslararası organizasyonlara dahi ev sahipliği yapabileceğini vurgulayan Vali Ayhan, yüzlerce sporcunun bu etkinliklere katılmak için Sivas'a geleceğini ifade etti. Ayhan, "Hafta sonu kayak merkezimiz çok yoğun oluyor. Hafta içi de çeşitli etkinliklerle merkezimiz boş kalmıyor. Bu haftayı da dağ kayağı ve kar voleybolunu ile geçireceğiz. Bu etkinliği ilimizde ilk kez düzenleyerek güzel bir şampiyonaya imza atacağız. Bu turnuvaya katılacak olan tüm ekiplere ve yarışmacılara başarılar diliyor, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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