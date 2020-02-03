Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kar Festivali, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kar Festivali, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası grup eleme maçlarının ardından final müsabakası ile son buldu. 6 erkek ve 6 bayan takımı olmak üzere toplam 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve festivale katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyonada birinci olan Simge Yalçın, Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Yasin Baysal, Ali Cebeci, Mehmet Çıvgın ve İbrahim Çandır ise Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon takımlar ise 2020 yılı nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Şampiyona, grup maçları ile başladı. Final grubu Play Off Müsabakaları ile devam eden şampiyonanın final maçları ise yine aynı gün oynandı. Derece giren ilk dört takıma Toroslar Belediyesi'nce toplam 20 bin TL para ödülü verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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