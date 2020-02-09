Kar voleybolunda hedef, Avrupa'da kürsüye çıkmak

Kar voleybolunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak Avusturya'da 9-12 Nisan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Yasin Baysal, Ali Cebeci, İbrahim Çadır ve Mehmet Çıvgın oluşan erkek takımı, madalya kazanmayı hedefliyor.

Takım kaptanı Yasin Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl plaj voleybolu, son 3 yıl da kar voleybolu oynadığını söyledi.

Takımlarını yeni oluşturduklarını belirten Yasin, "Geçen sene Avrupa Turu'na katıldık, bize bir tecrübe oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, onun için orada olacağız." dedi.

Yasin, kar voleybolunda kadın sporcuların daha başarılı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Onların daha oturmuş, federasyon destekli bir takımı var. Erkeklerde de bir yapılanmaya gidiliyor, başarı gelecektir. Hedefimiz altın madalya. Çünkü altın madalyayı kazandığımızda federasyonumuz bize daha fazla destek verecek."

Diğer sporcular da iddialı

Takımda yer alan sporculardan Mehmet Çıvgın da kar voleybolunda Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini anımsattı.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini vurgulayan Mehmet, "Altın madalya kazanmak hem bizim hem de Türkiye açısından çok iyi olur. Kar ve plaj voleybolunda tüm turnuvalara gidiyoruz. Kar voleybolu, plaj voleybolu kadar tutarsa başarılar elde edilir. Güzel bir spor. Daha eğlenceli ve aktivite çok fazla." şeklinde konuştu.

Sporculardan Ali Cebeci de 2018'de Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan takımda yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa'da çok güçlü takımlar var. Onlara göre bir kapasitemiz olması lazım. Avrupa Turu'nda dereceye giremedim. Bu kez dereceye girmek istiyorum, kürsüyü göreceğiz kesin, hedefimiz şampiyon olmak."