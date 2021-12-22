Kar yağarken kaplıcaya girip, çaylı tanıtımını yaptılar - Son Dakika

AĞRI'nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, kar yağışı altında Köprü Kaplıcaları'na girip çay içti, ziyaret için çağrıda bulundu.

Diyadin ilçesinin merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Köprü Kaplıcaları, bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum ve karbondioksit gazı içermesi sebebiyle şifalı olarak biliniyor. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, kaplıcayı tanıtmak için, Şanlıurfa, Erzurum, Rize, Adana ve Ağrılı misafirleriyle birlikte, kar yağışı ve tipi altında suya girdi. 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada misafirleriyle çay keyfi yapan Balcı, herkesi Diyadin'e davet etti.

Kaymakam Balcı, "Diyadin'de Köprü Kaplıcaları'ndayız. Dışarıda hava buz gibi, eksi 5'lerde, kar yağıyor lapa lapa. Suyun içinde Şanlıurfalı, Rizeli, Adanalı, Erzurumlu ve Ağrılı var. Hava güzel, çay keyfi yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Diyadin Kaplıcaları'na bekliyoruz. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Diyadin, Diyadin Köprü Kaplıcaları'nda çay keyfi" diye konuştu.