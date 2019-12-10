Son Dakika Haberleri: Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı
Son Dakika Güncel Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı

6 saat önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şırnak ile Hakkari arasında bulunan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalanların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Yollar buz tuttu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin rakımlı Suvara Kodra geçidinde kar yağışı etkili oldu. Buz tutan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede gece gündüz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yüksek rakımlı olan geçitte mahsur kalan onlarca araç iş makineleri yardımıyla teker teker yoldan çıktıkları yerden çıkarılıyor. - ŞIRNAK

Güneydoğu Anadolu, Hakkari, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:59:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]